Многодетным семьям предложили предоставить вычет за аренду жилья

Многодетные семьи должны получать социальный налоговый вычет до 240 тысяч рублей в год за аренду жилья, такое мнение высказал сенатор Айрат Гибатдинов. Он уже направил законопроект на заключение в правительство России. Гибатдинов убежден, что такое решение значительно бы снизило нагрузку на семейный бюджет, передает РИА Новости.

Законопроект предлагает [ввести] социальный налоговый вычет по расходам на аренду жилья для многодетных семей. Это позволит возвращать до 240 тысяч рублей в год и тем самым существенно снизить нагрузку на семейный бюджет, — сказал сенатор.

При этом сумма в 240 тысяч рублей обусловлена средней стоимостью долгосрочного найма двухкомнатных квартир в России. Согласно документу, за год аренда такого жилья обходится россиянам в 480 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил бизнесу делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографической ситуации в стране. По его словам, это эффективнее, чем учет семейного положения при трудоустройстве.