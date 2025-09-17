Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:37

Россиянин жестоко убил жену-полицейского и ушел на СВО

В Нижегородской области мужчина ушел на СВО после убийства жены-полицейского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Нижегородской области мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудницы полиции, заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию, что привело к приостановлению уголовного дела, сообщает NN.ru. Осенью 2024 года Андрей Молодченков совершил заранее спланированное нападение на свою жену, с которой находился в процессе развода после 27 лет брака.

25 октября он поджидал жертву у ее дома и нанес ей несколько смертельных ножевых ранений, когда та садилась в машину. После этого тело было вывезено на берег Оки и захоронено. Преступник был задержан и указал место захоронения.

Ранее стало известно, что житель Магнитогорска в 2024 году избил знакомого, который умер спустя несколько дней, и отправился на СВО. Родственники погибшего требуют расследовать уголовное дело. Подробности рассказала 17-летняя Айзада, чей 46-летний отец погиб после этого случая.

Между тем 39-летний полицейский ушел на СВО после совращения 15-летней школьницы из Алапаевска Свердловской области, которая забеременела. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Защита потерпевшей полагает, что статью смягчили.

СВО
Нижегородская область
убийства
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.