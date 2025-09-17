Россиянин жестоко убил жену-полицейского и ушел на СВО В Нижегородской области мужчина ушел на СВО после убийства жены-полицейского

В Нижегородской области мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудницы полиции, заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию, что привело к приостановлению уголовного дела, сообщает NN.ru. Осенью 2024 года Андрей Молодченков совершил заранее спланированное нападение на свою жену, с которой находился в процессе развода после 27 лет брака.

25 октября он поджидал жертву у ее дома и нанес ей несколько смертельных ножевых ранений, когда та садилась в машину. После этого тело было вывезено на берег Оки и захоронено. Преступник был задержан и указал место захоронения.

Ранее стало известно, что житель Магнитогорска в 2024 году избил знакомого, который умер спустя несколько дней, и отправился на СВО. Родственники погибшего требуют расследовать уголовное дело. Подробности рассказала 17-летняя Айзада, чей 46-летний отец погиб после этого случая.

Между тем 39-летний полицейский ушел на СВО после совращения 15-летней школьницы из Алапаевска Свердловской области, которая забеременела. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Защита потерпевшей полагает, что статью смягчили.