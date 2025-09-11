Мужчина убил знакомого и ушел на СВО В Магнитогорске местный житель избил знакомого и ушел на СВО после его смерти

Житель Магнитогорска в 2024 году избил знакомого, который умер спустя несколько дней, и отправился на СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, родственники погибшего требуют расследовать уголовное дело. Подробности рассказала 17-летняя Айзада, чей 46-летний отец погиб после этого случая.

Пострадавший получил повреждения головы и тела, а спустя несколько дней скончался. По словам девушки, знакомый отца запретил ему вызывать скорую под угрозой убийства. 28 июля она в последний раз говорила с родственником. 29-го числа его не стало.

После подозреваемого задержали, отвезли в городской отдел полиции, затем забрали из участка, а дело перенаправили в Чебаркуль. В декабре начались следственные действия, а в январе должен был пройти суд. Однако следователь сообщил, что подозреваемый заключил контракт и ушел на СВО. Дело приостановили, а два месяца спустя следователя поменяли, и он не успел связаться с семьей погибшего.

