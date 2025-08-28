Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как развивается конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступление которой транслировал YouTube-канал американской администрации. По ее словам, при этом главу государства не удивляет происходящее.

Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен, — отметила Ливитт.

Ранее замначальника штаба ВВС США Эндрю Джебара сообщил, что Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю ее историю. Он подчеркнул, что благодаря усилиям администрации Вашингтона США сегодня выступают ключевым посредником в международных конфликтах.