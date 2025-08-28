День знаний — 2025
28 августа 2025

Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа

Белый дом: Трамп недоволен развитием событий на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как развивается конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступление которой транслировал YouTube-канал американской администрации. По ее словам, при этом главу государства не удивляет происходящее.

Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен, — отметила Ливитт.

Ранее замначальника штаба ВВС США Эндрю Джебара сообщил, что Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю ее историю. Он подчеркнул, что благодаря усилиям администрации Вашингтона США сегодня выступают ключевым посредником в международных конфликтах.

