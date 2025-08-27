«Лучший кандидат»: Трампу пророчат получение Нобелевской премии мира

Глава Белого дома Дональд Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю ее историю, заявил спецпосланник американского президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. По его словам, благодаря усилиям администрации Вашингтона США сегодня выступают ключевым посредником в международных конфликтах, передает PBS.

Вы — лучший кандидат за все время существования премии, — заявил он.

Уиткофф добавил, что продолжаются переговоры о мирных соглашениях между Израилем и рядом мусульманских стран. Также он считает, что при содействии США, возможно, удастся урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и Украине. По его мнению, это может произойти до конца 2025 года.

Ранее Уиткофф заявил, что США допускают возможность личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон готов активно участвовать в организации переговоров и поиске компромиссов. Он выразил уверенность, что двусторонний саммит в итоге может состояться, причем с участием Трампа.