В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка

Пятнадцатилетняя школьница Алексис, приехавшая в Лондон из Нортгемптона, пропала без вести после осмотра достопримечательностей британской столицы, сообщает The Sun. По информации издания, девушка прибыла в город вечером 15 августа и посетила ряд известных мест, включая Мраморную арку, Лестер-сквер, аэропорт Хитроу и его окрестности.

Последний раз подростка видели 23 августа в районе Тоттенхэм-Корт-роуд, после чего ее следы обрываются. Полиция устанавливает обстоятельства исчезновения, включая вопрос о том, находилась ли Алексис в одиночестве или в компании во время своих перемещений по городу. В настоящее время продолжается расследование по поиску пропавшей школьницы.

Ранее турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.

До этого в Нижегородской области завершились поиски 110-летней пенсионерки, которая пропала еще 14 августа. Она вышла из своего дома в Арзамасском районе и не вернулась. Первым на поиски отправился ее 85-летний сын, к которому вскоре присоединились волонтеры. Женщина три дня провела в лесу, но, несмотря на это, с ее здоровьем все в порядке.