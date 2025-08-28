День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 21:05

В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка

В Лондоне ищут пропавшую 15-летнюю туристку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятнадцатилетняя школьница Алексис, приехавшая в Лондон из Нортгемптона, пропала без вести после осмотра достопримечательностей британской столицы, сообщает The Sun. По информации издания, девушка прибыла в город вечером 15 августа и посетила ряд известных мест, включая Мраморную арку, Лестер-сквер, аэропорт Хитроу и его окрестности.

Последний раз подростка видели 23 августа в районе Тоттенхэм-Корт-роуд, после чего ее следы обрываются. Полиция устанавливает обстоятельства исчезновения, включая вопрос о том, находилась ли Алексис в одиночестве или в компании во время своих перемещений по городу. В настоящее время продолжается расследование по поиску пропавшей школьницы.

Ранее турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.

До этого в Нижегородской области завершились поиски 110-летней пенсионерки, которая пропала еще 14 августа. Она вышла из своего дома в Арзамасском районе и не вернулась. Первым на поиски отправился ее 85-летний сын, к которому вскоре присоединились волонтеры. Женщина три дня провела в лесу, но, несмотря на это, с ее здоровьем все в порядке.

Лондон
туристы
пропажи
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.