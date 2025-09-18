Названы города в Китае, которые не оставят туристов равнодушными Доцент Щербаченко: в Китае стоит посетить Пекин, Сиань и Шанхай

Отмена виз стала отличным поводом для россиян осуществить поездку в Китай, где обязательно стоит посетить такие города, как Пекин, Сиань и Шанхай, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в Шанхае путешественников ждет знакомство с футуристической архитектурой, включая телебашню «Восточная жемчужина» и небоскребы.

Китай огромен, и варианты путешествия в страну после отмены виз зависят лишь от ваших интересов. Можно отправиться по классическому маршруту Пекин — Сиань — Шанхай. В Пекине нужно посетить Великую Китайскую стену, Летний дворец, пройтись по городу и попробовать утку по-пекински. В городе Сиань можно увидеть Терракотовую армию, созданную императором Цинь Шихуанди. В Шанхае можно посетить телебашню «Восточная жемчужина» — самую высокую не только в Китае, но и в Азии, подняться на смотровую площадку Шанхайского всемирного финансового центра, посмотреть на небоскребы, прогуляться по набережной Вайтань, — пояснил Щербаченко.

Также, по его словам, туристам обязательно стоит увидеть китайскую Кремниевую долину. Он добавил, что особого внимания заслуживает поездка на самом быстром поезде маглев, которая представляет собой настоящую экскурсию в мир высоких технологий.

Китай — это технологии и будущее. В нем современность и традиции переплетаются в уникальный узор. Туристам стоит обязательно посмотреть китайскую Кремниевую долину, а также совершить экскурсию в мир высоких технологий и скоростей и прокатиться на самом быстром поезде маглев в Шанхае. Главное — заранее спланировать маршрут, подготовиться к языковому барьеру и быть готовым погрузиться в совершенно другую культурную среду, — резюмировал Щербаченко.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.