Трампа увековечили в золоте У Капитолия установили золотую статую Трампа, держащего биткоин в руках

В центре Вашингтона напротив здания Капитолия установили четырехметровую золотую статую президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC 7. Глава Белого дома держит в руках биткоин. Известно, что проект профинансировали инвесторы.

Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций, — высказался инвестор Хичем Загдуди.

Он выразил надежду, что памятник заставит задуматься о все более заметной роли криптовалюты в экономике страны. Монумент простоит на площади всего лишь день. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее в колумбийской Барранкилье установили статую актрисы Софии Вергары. Памятник стал символом признания ее заслуг и популярности на родине. Сама Вергара поблагодарила город и призналась, что не ожидала такого внимания к своей карьере.

До этого в США по национальным паркам возили огромную голову Илона Маска. Арт-объект вызвал противоречивые реакции у американцев. Его автор назвал скульптуру протестом против сокращений в Службе национальных парков.