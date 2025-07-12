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12 июля 2025 в 13:39

Гигантскую статую установили в Колумбии в честь известной актрисы

В честь актрисы Вергары установили гигантскую статую в Колумбии

София Вергара София Вергара Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

В честь 53-летия актрисы Софии Вергары в колумбийском городе Барранкилья, уроженкой которого она является, установили огромную статую, передает издание The Latin Times. Актриса опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила родной населенный пункт и выразила удивление тем, как ее деятельность оставила след в Колумбии.

Я никогда не думала, что моя история, моя работа и мои мечты оставят такой значительный след на этой земле, которую я так люблю, уважаю и по которой так тоскую. Я благодарена Барранкилье за все,отметила она.

Ранее голливудская актриса Кейт Хадсон опубликовала в Сети снимок, на котором продемонстрировала подписчикам свою фигуру в крошечном бикини. Она отметила, что в настоящий момент находится на отдыхе в Риме вместе со своей семьей. Артистка снялась для соцсети рядом с бассейном, лежа на спине.

Кроме того, российская актриса Агата Муцениеце подтвердила, что в настоящий момент находится в положении. В социальных сетях она опубликовала снимок, на котором позирует в трикотажном платье, подчеркивающем округлившийся живот.

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