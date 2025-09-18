«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 сентября 2025 в 11:33

«Я вас ненавижу, вы — нацисты»: демограф об абортах на лекции со студентами

Демограф Ткаченко заявил студентам о готовности оправдать педофилов, но не аборт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Института демографического развития Руслан Ткаченко на V Общероссийском семейном форуме в Кемерово заявил, что готов оправдать педофилов, но не аборты. Он назвал аборты нацизмом и недопустимыми в любом случае, даже если беременность наступила в результате насилия, пишет PROKUZBASS.RU.

Аборты — это нацизм. Если вы уже носите ребенка под сердцем, неважно, кто его отец, — заявил Ткаченко.

По словам демографа, новые поколения необходимо воспитывать так, чтобы в перспективе 10–20 лет в России был введен полный запрет на аборты. Ткаченко также обвинил в протестах против запрета на прерывание беременности исключительно феминисток, отметив, что остальные граждане якобы поддерживают ограничительные меры.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что решение правительства Орловской области о единоразовой выплате в размере 100 тысяч рублей беременным несовершеннолетним девушкам поможет снизить число абортов и отказов от детей. Он подчеркнул, что молодым матерям необходима материальная поддержка для воспитания ребенка.

