«Я вас ненавижу, вы — нацисты»: демограф об абортах на лекции со студентами

«Я вас ненавижу, вы — нацисты»: демограф об абортах на лекции со студентами Демограф Ткаченко заявил студентам о готовности оправдать педофилов, но не аборт

Руководитель Института демографического развития Руслан Ткаченко на V Общероссийском семейном форуме в Кемерово заявил, что готов оправдать педофилов, но не аборты. Он назвал аборты нацизмом и недопустимыми в любом случае, даже если беременность наступила в результате насилия, пишет PROKUZBASS.RU.

Аборты — это нацизм. Если вы уже носите ребенка под сердцем, неважно, кто его отец, — заявил Ткаченко.

По словам демографа, новые поколения необходимо воспитывать так, чтобы в перспективе 10–20 лет в России был введен полный запрет на аборты. Ткаченко также обвинил в протестах против запрета на прерывание беременности исключительно феминисток, отметив, что остальные граждане якобы поддерживают ограничительные меры.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что решение правительства Орловской области о единоразовой выплате в размере 100 тысяч рублей беременным несовершеннолетним девушкам поможет снизить число абортов и отказов от детей. Он подчеркнул, что молодым матерям необходима материальная поддержка для воспитания ребенка.