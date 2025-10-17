Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 02:45

В ОП предложили выдворять иностранцев за одно действие

Иностранцев могут начать выдворять из России за склонение женщин к аборту

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Общественная палата РФ разработала законопроект, предусматривающий административную ответственность за склонение беременных женщин к прерыванию беременности. Для иностранных граждан и лиц без гражданства нарушение может повлечь выдворение из России, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталью Москвитину.

В тексте законопроекта предполагается, что склонение, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового, — сказала она.

За склонение несовершеннолетних или нескольких лиц штраф увеличивается до 200 тыс. рублей. Документ уже поддержан участниками «нулевых чтений» в ОП РФ.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Здравствуй, мама», получившего благословение Патриарха Кирилла. По словам Москвитиной, в регионах, где уже действуют подобные законы, зафиксированы случаи обращений женщин в правоохранительные органы. В нескольких ситуациях благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить прерывание беременности.

Ранее представитель Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. Он считает, что это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

