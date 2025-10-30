Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе Депутат Иванов: в случае издевательств на работе нужно молиться Богородице

Богородица является особой заступницей трудящихся, поэтому молитва ей поможет в случае издевательств на работе, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, важно помнить, что любое дело должно начинаться с обращения к Иисусу Христу.

Особой заступницей для трудящихся является Пресвятая Богородица. Ей молятся перед образом «Споручница грешных» или другими чтимыми иконами, прося утешения в скорбях и примирения враждующих. Молитва Богородице помогает смягчить сердца начальствующих и наладить отношения между сослуживцами. Однако прежде всего нужно помнить, что любое дело начинается с молитвы к Иисусу Христу. Он как никто другой знает, что такое неправедные гонения и несправедливое отношение, — высказался Иванов.

Он отметил, что в подобных ситуациях также можно обращаться к помощи святых угодников, которые сами прошли через серьезные жизненные испытания. По его словам, великомученик Георгий Победоносец мужественно преодолел все пытки, а Николай Чудотворец известен как защитник несправедливо обижаемых.

При конфликтах на работе не стоит забывать и о святых угодниках, которые сами прошли через многие жизненные трудности. Великомученик Георгий Победоносец мужественно преодолел все испытания. Святитель Николай Чудотворец известен как примиритель враждующих и защитник несправедливо обижаемых. Преподобный Сергий Радонежский своим смирением и трудолюбием подает пример для любого работающего человека. Самое главное — это не отчаиваться и помнить, что любое испытание дается нам по силам и для спасения души, — подытожил Иванов.

Ранее эксперт Роскачества Ульяна Новиченко заявила, что иерархическая структура приводит к частым конфликтам в рабочем коллективе. По ее словам, к основным источникам напряженности также относится непрозрачность процессов, когда сотрудники не понимают логику принятия решений.