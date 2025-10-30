Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 04:30

Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном

Диетолог Мухина посоветовала выпивать перед сном кефир вместо молока

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление кефира перед сном является более предпочтительной альтернативой молоку, так как он реже вызывает проблемы с пищеварением, заявила NEWS.ru член экспертного совета Роскачества, доктор медицинских наук врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, даже небольшая порция этого продукта может снизить ночной голод.

Умеренная порция кефира на ночь редко приводит к проблемам. В то же время выпитое молоко может привести к газообразованию, болям и диарее. Кефир и другие кисломолочные продукты могут улучшать микробиом за счет лактобацилл, что косвенно поддерживает барьерный слой кишечника и обмен веществ. Небольшая порция кисломолочного продукта снижает ночной голод, что поможет контролировать вечерние перекусы. Речь идет о порции в 150–250 мл, — пояснила Мухина.

Она отметила, что с возрастом может возникнуть непереносимость лактозы. По словам специалиста, это приводит к газообразованию, вздутию и диарее, особенно при вечернем приеме молочных продуктов.

У некоторых взрослых с возрастом возникает лактозная непереносимость, что может приводить к газообразованию, вздутию и диарее, особенно при вечернем приеме молочки на ночь. Поэтому предпочтение важно отдавать кисломолочным продуктам, где лактоза ферментируется молочнокислыми бактериями, — резюмировала Мухина.

Ранее завкафедрой Северо-Кавказского федерального университета Иван Евдокимов сообщил, что в СКФУ разработали технологию производства низколактозных кисломолочных напитков из пермеата — побочного продукта производства сыра и творога. По его словам, разработка уже защищена патентом РФ и предназначена для людей с непереносимостью лактозы, снижая ее содержание до 0,05–0,1%.

врачи
диетологи
здоровье
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Атака ВСУ на Москву ночью 30 октября: взрывы и закрытые аэропорты
Азербайджан ликвидировал представительство BBC в стране
Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном
Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия
Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе
Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре
Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.