Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном

Употребление кефира перед сном является более предпочтительной альтернативой молоку, так как он реже вызывает проблемы с пищеварением, заявила NEWS.ru член экспертного совета Роскачества, доктор медицинских наук врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, даже небольшая порция этого продукта может снизить ночной голод.

Умеренная порция кефира на ночь редко приводит к проблемам. В то же время выпитое молоко может привести к газообразованию, болям и диарее. Кефир и другие кисломолочные продукты могут улучшать микробиом за счет лактобацилл, что косвенно поддерживает барьерный слой кишечника и обмен веществ. Небольшая порция кисломолочного продукта снижает ночной голод, что поможет контролировать вечерние перекусы. Речь идет о порции в 150–250 мл, — пояснила Мухина.

Она отметила, что с возрастом может возникнуть непереносимость лактозы. По словам специалиста, это приводит к газообразованию, вздутию и диарее, особенно при вечернем приеме молочных продуктов.

Поэтому предпочтение важно отдавать кисломолочным продуктам, где лактоза ферментируется молочнокислыми бактериями, — резюмировала Мухина.

Ранее завкафедрой Северо-Кавказского федерального университета Иван Евдокимов сообщил, что в СКФУ разработали технологию производства низколактозных кисломолочных напитков из пермеата — побочного продукта производства сыра и творога. По его словам, разработка уже защищена патентом РФ и предназначена для людей с непереносимостью лактозы, снижая ее содержание до 0,05–0,1%.