Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца

Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца Telegraph: почти 100 тысяч молодых украинцев уехали из страны за два месяца

Почти 100 тысяч молодых украинцев за два месяца покинули страну после отмены ограничений на выезд, передает британская газета The Daily Telegraph. Отмечается, что основным направлением для эмигрантов стала Германия.

По подсчетам ведомства, с момента смягчения правил 28 августа, границу пересекли 98,5 тыс. молодых украинцев. Для сравнения, с января по конец августа 2025 года границу с Польшей пересекли 45,3 тыс. граждан Украины в возрасте 18–22 лет, — сказано в сообщении.

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что военное положение и мобилизация в стране сохранятся даже после завершения текущего кризиса. По его мнению, возврат к довоенным условиям невозможен из-за якобы сохраняющейся, по утверждению депутата, «российской угрозы».

До этого заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин рассказал о плохом качестве кадров в украинской армии. Он отметил, что проблема заключается не в возрасте мобилизуемых, а в отсутствии справедливости при призыве отдельных социальных групп.