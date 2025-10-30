Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 03:46

Число летевших на Москву беспилотников достигло шести

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до шести

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Новая атака произошла примерно через 30 минут после предыдущей. Таким образом число ликвидированных дронов достигло шести.

Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, отметил он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов, а на месте происшествия работали оперативные службы.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что атаки украинских беспилотников на российские критические объекты преследуют цель вызвать панику среди населения. Он акцентировал, что данные удары нацелены на организацию дефицита товаров и срыв значимых социально-экономических процессов в государстве.

ПВО
БПЛА
Сергей Собянин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Атака ВСУ на Москву ночью 30 октября: взрывы и закрытые аэропорты
Азербайджан ликвидировал представительство BBC в стране
Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном
Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия
Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе
Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре
Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.