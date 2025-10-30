Число летевших на Москву беспилотников достигло шести Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до шести

Системы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Новая атака произошла примерно через 30 минут после предыдущей. Таким образом число ликвидированных дронов достигло шести.

Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, отметил он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов, а на месте происшествия работали оперативные службы.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что атаки украинских беспилотников на российские критические объекты преследуют цель вызвать панику среди населения. Он акцентировал, что данные удары нацелены на организацию дефицита товаров и срыв значимых социально-экономических процессов в государстве.