18 сентября 2025 в 11:35

Россиян предупредили об опасности лечения простуды одним народным методом

Людям с простудой запретили лечиться молоком с медом при лихорадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народный метод лечения простуды теплым молоком с медом в некоторых случаях может сделать только хуже, заявил Lenta.ru доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрий Быстров. Эксперт предупредил, что этот традиционный метод позволяет справиться с симптомами, но не помогает побороть вирус.

При сильном кашле и обильной мокроте теплое молоко может утяжелять слизь, поэтому, если вы замечаете ухудшение, лучше отказаться от такого напитка, — высказался Быстров.

Тем, у кого нет аллергии на молоко и мед и иных противопоказаний, эксперты рекомендуют смягчать народными средствами такие симптомы простуды, как боль в горле и кашель, но только если нет температуры. При лихорадке лучше пить воду и слабый чай. И не следует заменять народными средствами схему лечения, назначенную врачом, считает эксперт.

Если после употребления молока с медом появляется ухудшение кашля, одышка, сыпь или другие тревожные симптомы — прекращайте прием и обратитесь к врачу, — настоятельно рекомендовал собеседник издания.

Ранее россиянам назвали самые вредные народные средства лечения насморка. Оториноларинголог-фониатр Дмитрий Шубин объяснил, почему нельзя греть нос яйцом и солью, а также закапывать в него луковый сок вопреки советам в интернете.

болезни
вирусы
народные средства
молоко
