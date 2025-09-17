Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 13:45

Врач перечислил самые вредные народные методы лечения насморка

Лор Шубин призвал не прикладывать мешочек с солью к носу при насморке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые так называемые народные способы избавиться от насморка на деле являются вредными советами, которые могут лишь усугубить состояние больного, предупредил врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Дмитрий Шубин. По его словам, которые приводит KP.RU, одним из них является прикладывание к носу мешочка с солью.

Большая ошибка прикладывать к носу мешочек с солью или теплое яйцо! Так вы рискуете усилить воспалительный процесс, что никак не помогает лечению, а скорее вредит, — объяснил Шубин.

Кроме того, он призвал воздержаться от закапывания в нос соков растений, таких как чеснок или лук. Врач объяснил это тем, что это лишь раздражает слизистую и вызывает ожоги, а это, в свою очередь, только затянет болезнь.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что сотрудник с насморком или легкой простудой имеет право оформить больничный. По его словам, для этого врач должен подтвердить временную нетрудоспособность. Русяев подчеркнул, что с легкими простудными заболеваниями срок больничного обычно составляет около трех дней.

