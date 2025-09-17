Юрист рассказал, можно ли оформить больничный из-за насморка Юрист Русяев: сотрудник с насморком имеет право оформить больничный

Сотрудник с насморком или легкой простудой имеет право оформить больничный, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого врач должен подтвердить временную нетрудоспособность.

Врач, оценивая состояние пациента, может выдать больничный лист, если признаки заболевания подтверждают необходимость временного освобождения от работы. Это требование касается всех случаев болезни, включая лёгкие формы ОРВИ, такие как насморк. Однако, чтобы больничный был выдан, работник должен пройти осмотр врача, который подтвердит наличие болезни, — отметил Русяев.

Юрист подчеркнул, что с легкими простудными заболеваниями срок больничного обычно составляет около трех дней. Он добавил, что врач может продлить его, если симптомы сохраняются.

Для работников, которые могут работать удаленно или не представляют риска заражения коллег, больничный лист может не выдаваться, если они способны продолжать выполнение своих обязанностей дистанционно, — заявил Русяев.

Ранее сообщалось, что за одну неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%. Заразились более 696 тысяч человек. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое.