18 сентября 2025 в 11:46

В Роспотребнадзоре рассказали, как избавиться от тараканов в подъезде

Роспотребнадзор: плановая дезинсекция поможет избавиться от тараканов в подъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Своевременная плановая дезинсекция в многоквартирных домах, согласованная с управляющей компанией, позволит предотвратить появление тараканов в подъездах, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Немаловажно также коллективно следить за чистотой — закрывать мусорные баки и не хранить отходы прямо на лестничных клетках.

В борьбе с вредителями следует следить за исправностью труб, кранов, отопления и канализации, напомнили в ведомстве. Любые источники влаги нужно оперативно устранять. Во избежание проблемы важно своевременно ремонтировать подвалы.

Жильцам дома рекомендуется использовать исключительно безопасные методы устранения насекомых, например сертифицированные ловушки и гели. Наконец, специалисты посоветовали вовремя сообщать в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор об антисанитарии в парадных или подвалах.

Ранее в Москве гражданка США устроила мусорную свалку со множеством тараканов в квартире одной из многоэтажек на улице Главмосстроя. По словам очевидца, американка завалила хламом все комнаты и даже вход в жилье.

