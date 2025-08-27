День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:37

Иностранка устроила гигантскую мусорную свалку в квартире в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве гражданка США устроила мусорную свалку в квартире одной из многоэтажек на улице Главмосстроя, пишет 360.ru со ссылкой на соседку женщины. По словам очевидца, американка завалила хламом все комнаты и даже вход в жилье.

Я сама лично обращалась в разные службы. Сосед, который живет над ней, юрист также писал в департамент жилищно-коммунального хозяйства, Роспотребнадзор, но, к сожалению, получает одни отписки, — посетовала соседка.

Соседи женщины жалуются на неприятные запахи из ее квартиры и множество тараканов. Ситуацию ухудшает и то, что иностранка заполнила мусором общий коридор в подъезде. Мусор женщина собирает по ночам с окрестных помоек.

Ранее жители дома в московском районе Зюзино пожаловались на соседа, превратившего квартиру в рассадник антисанитарии. По их словам, жилье кишит тараканами и источает сильный запах аммиака, который доходит до верхних этажей.

антисанитария
мусор
свалки
Москва
