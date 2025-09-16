Празднование Дня города в Москве
Мэр Лондона отправил Стармера в зарплатный «нокаут»

DM: зарплата мэра Лондона Хана превысила доходы премьера Британии Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарплата мэра Лондона Садика Хана превысила доход премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет Daily Mail. После прибавки в размере пяти тысяч фунтов (568,2 тыс. рублей) он стал вторым по доходам политиком в стране.

Хан теперь зарабатывает 170,3 тыс. фунтов стерлингов в год (19,3 млн рублей), в то время как Стармер получает 169,34 тыс. (19,2 млн рублей) — с учетом должности члена парламента и главы правительства. Первое место по уровню дохода среди политиков Великобритании занимает спикер палаты общин Линдси Хойл, его годовая зарплата составляет около 175 тыс. фунтов (19,9 млн рублей).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что зарплата россиян должна составлять не менее 200 тысяч рублей. По его словам, только с такими доходами люди смогут откладывать на обучение детей, покупку квартиры и путешествия.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб между тем заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

