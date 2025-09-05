В Госдуме раскрыли среднюю зарплату россиян Депутат Бессараб: в РФ средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей

В России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным RT, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

У нас есть планы к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей, сегодня он составляет 22 440 рублей. Это позволит увеличить заработные платы по всем отраслям экономики и на каждом уровне квалификации работающего, — рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустой звук. Он объяснил, что в таком решении есть экономический смысл.

До этого экономист Илья Мосягин заявил, что введение квот для трудоустройства мигрантов должно способствовать росту доходов россиян. Он отметил, что такие ограничения позволят укрепить позиции отечественных специалистов на рынке труда и повысят интерес работодателей к их найму.