Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:22

В Госдуме раскрыли среднюю зарплату россиян

Депутат Бессараб: в РФ средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным RT, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

У нас есть планы к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей, сегодня он составляет 22 440 рублей. Это позволит увеличить заработные платы по всем отраслям экономики и на каждом уровне квалификации работающего, — рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустой звук. Он объяснил, что в таком решении есть экономический смысл.

До этого экономист Илья Мосягин заявил, что введение квот для трудоустройства мигрантов должно способствовать росту доходов россиян. Он отметил, что такие ограничения позволят укрепить позиции отечественных специалистов на рынке труда и повысят интерес работодателей к их найму.

Госдума
депутаты
зарплаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Особенный проект»: ВМФ России пополнился уникальным кораблем
В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР
Самолет упал в Подмосковье
Ростех показал первый полет импортозамещенного самолета SJ-100
Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.