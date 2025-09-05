Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:04

«35 лет в режиме выживания»: в ГД назвали оптимальную зарплату для россиян

Депутат Арефьев: зарплата россиян должна составлять не менее 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарплата россиян должна составлять не менее 200 тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, только с такими доходами люди смогут откладывать на обучение детей, покупку квартиры и путешествия.

Прежде всего хотел бы сказать, какая сумма сегодня удовлетворила бы наших людей. Считаю, что она должна быть по современному уровню цен не менее 200 тысяч рублей. Потому что мы 35 лет живем в режиме выживания, а вот 200 тысяч рублей — это сумма, которая способна действительно улучшить качество жизни наших граждан. С такими зарплатами можно откладывать на обучение детей, на квартиру, можно будет ездить отдыхать, лечиться в частных клиниках, посещать культурные и образовательные программы, — отметил Арефьев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

зарплаты
Россия
Госдума
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.