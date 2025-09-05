«35 лет в режиме выживания»: в ГД назвали оптимальную зарплату для россиян Депутат Арефьев: зарплата россиян должна составлять не менее 200 тысяч рублей

Зарплата россиян должна составлять не менее 200 тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, только с такими доходами люди смогут откладывать на обучение детей, покупку квартиры и путешествия.

Прежде всего хотел бы сказать, какая сумма сегодня удовлетворила бы наших людей. Считаю, что она должна быть по современному уровню цен не менее 200 тысяч рублей. Потому что мы 35 лет живем в режиме выживания, а вот 200 тысяч рублей — это сумма, которая способна действительно улучшить качество жизни наших граждан. С такими зарплатами можно откладывать на обучение детей, на квартиру, можно будет ездить отдыхать, лечиться в частных клиниках, посещать культурные и образовательные программы, — отметил Арефьев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.