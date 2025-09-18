«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:34

Женщина чудом выжила после покоса травы

Во время покоса травы в шею жительницы Салавата вонзилась проволока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Салавате 58-летняя женщина пострадала во время покоса травы: в ее шею вонзилась металлическая проволока, передает Telegram-канал Mash Batash. После работы с триммером ее увезли в больницу.

Врачи выявили на рентгеновском снимке инородное тело, глубоко застрявшее в мягких тканях вблизи крупных сосудов и нервных окончаний. Пациентку незамедлительно доставили в операционную для проведения хирургического вмешательства.

Хирурги успешно удалили проволоку длиной около одного сантиметра и диаметром два миллиметра. Состояние пациентки стабилизировалось.

Ранее в Приморье врачи провели операцию на черепе годовалому ребенку, на которого упал шкаф. Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в Спасскую городскую больницу. У него была обнаружена опасная эпидуральная гематома, которая потребовала трепанации черепа для ее удаления.

До этого двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, упав с качелей в детском саду. Воспитатель в это время разговаривала по телефону и не следила за детьми. Мать пострадавшей девочки самостоятельно повезла ее в больницу, где диагностировали перелом, и уже подала заявление в полицию и суд.

Салават
травмы
проволока
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.