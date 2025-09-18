Женщина чудом выжила после покоса травы Во время покоса травы в шею жительницы Салавата вонзилась проволока

В Салавате 58-летняя женщина пострадала во время покоса травы: в ее шею вонзилась металлическая проволока, передает Telegram-канал Mash Batash. После работы с триммером ее увезли в больницу.

Врачи выявили на рентгеновском снимке инородное тело, глубоко застрявшее в мягких тканях вблизи крупных сосудов и нервных окончаний. Пациентку незамедлительно доставили в операционную для проведения хирургического вмешательства.

Хирурги успешно удалили проволоку длиной около одного сантиметра и диаметром два миллиметра. Состояние пациентки стабилизировалось.

