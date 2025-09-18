Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 10:46

В Приморье младенца придавило шкафом

Приморские врачи трепанировали череп младенцу после падения на него шкафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье врачам пришлось провести операцию на черепе годовалому ребенку после того, как на него упал шкаф, сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона. Малыша в тяжелом состоянии доставили в Спасскую городскую больницу на скорой из Черниговского района.

Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил тяжелую черепно-мозговую травму: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания. Оказалось, что на ребенка упал шкаф,рассказали в ведомстве.

Томография подтвердила опасения врача: у ребенка была обнаружена опасная эпидуральная гематома. Хирурги больницы трепанировали череп и удалили ее. После этого младенец был доставлен санитарной авиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения и наблюдения в специализированном нейрохирургическом отделении.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Его мать отвлеклась на телефон и не заметила, как конечность ее сына затянуло между ступенями и перилами. Спасти кисть руки врачам не удалось.

младенцы
Приморье
травмы
операции
