В Приморье младенца придавило шкафом Приморские врачи трепанировали череп младенцу после падения на него шкафа

В Приморье врачам пришлось провести операцию на черепе годовалому ребенку после того, как на него упал шкаф, сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона. Малыша в тяжелом состоянии доставили в Спасскую городскую больницу на скорой из Черниговского района.

Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил тяжелую черепно-мозговую травму: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания. Оказалось, что на ребенка упал шкаф, — рассказали в ведомстве.

Томография подтвердила опасения врача: у ребенка была обнаружена опасная эпидуральная гематома. Хирурги больницы трепанировали череп и удалили ее. После этого младенец был доставлен санитарной авиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения и наблюдения в специализированном нейрохирургическом отделении.

