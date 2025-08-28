В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко в интервью журналистке Анне Максимчук, опубликованном на ее YouTube-канале, выступил с инициативой о начале военной подготовки украинских детей со школьного возраста. По его словам, начинать нужного с детского сада, а серьезная подготовка при этом должна появиться в пятом классе.

Я бы делал следующим образом: подготовка начинается со школы, с детского сада она начинается интеллектуально, а фактически начинается на уровне пятого класса. Это обучение как действовать, как взаимодействовать, тактическая медицина, — заявил Федоренко.

По его мнению, в высших и средних специальных учебных заведениях со студентами должны работать представители украинских спецслужб, отбирая наиболее успешных в военной подготовке для службы в ВСУ, Нацгвардии или спецслужбах. Военный отметил, что от такого предложения должно быть «сложно отказаться».

Ранее правительство Украины сняло запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. До этого они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года.