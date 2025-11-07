Криминалист раскрыл мотивы подросткового бойцовского клуба из Краснодара

Участники подросткового «бойцовского клуба» из Краснодара самоутверждаются, избивая прохожих, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, банда школьников считает, что насилие поднимает их авторитет в глазах сверстников.

На мой взгляд, эта группа краснодарских подростков ловит и избивает прохожих на камеру ради самоутверждения перед ровесниками. Они думают, что поднимают свой авторитет среди молодежи, заставляют себя бояться и тем самым считают, что их слово будет для всех законом, — заявил Игнатов.

Криминалист выразил мнение, что поймать устраивающих массовые драки подростков не составит труда. По его словам, злоумышленников необходимо отдать под суд.

Установить [участников подросткового бойцовского клуба] очень просто. Их нужно незамедлительно отдать под суд. А тех, кто еще не подлежит уголовной ответственности (лица, не достигшие возраста 14 лет. — NEWS.ru), поставить на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А если это не поможет, то более ретивых отправить в специализированную воспитательную колонию, — заключил Игнатов.

Ранее омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева заявила, что правоохранительные органы проводят проверку по делу об уличных боях с участием десятков подростков в регионе. По ее словам, официальных сообщений о пострадавших школьниках не поступало.