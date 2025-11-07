Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:28

Криминалист раскрыл мотивы подросткового бойцовского клуба из Краснодара

Криминалист Игнатов: подростки из Краснодара избивают ради самоутверждения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Участники подросткового «бойцовского клуба» из Краснодара самоутверждаются, избивая прохожих, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, банда школьников считает, что насилие поднимает их авторитет в глазах сверстников.

На мой взгляд, эта группа краснодарских подростков ловит и избивает прохожих на камеру ради самоутверждения перед ровесниками. Они думают, что поднимают свой авторитет среди молодежи, заставляют себя бояться и тем самым считают, что их слово будет для всех законом, — заявил Игнатов.

Криминалист выразил мнение, что поймать устраивающих массовые драки подростков не составит труда. По его словам, злоумышленников необходимо отдать под суд.

Установить [участников подросткового бойцовского клуба] очень просто. Их нужно незамедлительно отдать под суд. А тех, кто еще не подлежит уголовной ответственности (лица, не достигшие возраста 14 лет. — NEWS.ru), поставить на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А если это не поможет, то более ретивых отправить в специализированную воспитательную колонию, — заключил Игнатов.

Ранее омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева заявила, что правоохранительные органы проводят проверку по делу об уличных боях с участием десятков подростков в регионе. По ее словам, официальных сообщений о пострадавших школьниках не поступало.

