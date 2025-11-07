Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:40

Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре

Омбудсмен Ковалева: по делу о драках подростков в Краснодаре идет проверка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы проводят проверку по делу об уличных боях с участием десятков подростков в Краснодаре, заявила NEWS.ru детский омбудсмен по региону Татьяна Ковалева. По ее словам, официальных сообщений о пострадавших школьниках не поступало.

Проверка [о подростковом бойцовском клубе в Краснодаре] идет. Официальных сообщений о пострадавших нет нигде: ни в полиции, ни в Минздраве. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, — заявила Ковалева.

Омбудсмен добавила, что в случае реальной угрозы родители пострадавших детей должны заявить о факте нападения. По ее словам, был сделан запрос, но данных по делу пока нет.

Если был создан подростковый бойцовский клуб, то родители как-то должны проявить себя более активно и дать хоть какую-то информацию, где, как и что произошло. Мы сделали запрос, но конкретных данных нет, — заключила Ковалева.

Ранее жители нескольких районов Краснодара пожаловались на группу подростков, которая устроила «Бойцовский клуб», ломая друг другу кости и разбивая лица. В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет. По словам родителей, подростки собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и устраивают жестокие избиения.

подростки
Россия
Краснодар
дети
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.