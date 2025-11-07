Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре Омбудсмен Ковалева: по делу о драках подростков в Краснодаре идет проверка

Правоохранительные органы проводят проверку по делу об уличных боях с участием десятков подростков в Краснодаре, заявила NEWS.ru детский омбудсмен по региону Татьяна Ковалева. По ее словам, официальных сообщений о пострадавших школьниках не поступало.

Проверка [о подростковом бойцовском клубе в Краснодаре] идет. Официальных сообщений о пострадавших нет нигде: ни в полиции, ни в Минздраве. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, — заявила Ковалева.

Омбудсмен добавила, что в случае реальной угрозы родители пострадавших детей должны заявить о факте нападения. По ее словам, был сделан запрос, но данных по делу пока нет.

Если был создан подростковый бойцовский клуб, то родители как-то должны проявить себя более активно и дать хоть какую-то информацию, где, как и что произошло. Мы сделали запрос, но конкретных данных нет, — заключила Ковалева.

Ранее жители нескольких районов Краснодара пожаловались на группу подростков, которая устроила «Бойцовский клуб», ломая друг другу кости и разбивая лица. В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет. По словам родителей, подростки собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и устраивают жестокие избиения.