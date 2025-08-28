Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Подготовили для вас необычный рецепт наивкуснейшего лечо из болгарского перца с молодыми кабачками. Отличная зимняя закуска к мясу и гарнирам.
Ингредиенты:
- томаты — 1,5 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- молодые кабачки — 1 кг;
- красный лук — 600 г;
- чеснок — 10 долек;
- подсолнечное масло — 50 г;
- столовый уксус 9% — 60 мл;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.
Чтобы лечо получилось не только вкусным, но и красивым, необходимо выбрать молочные тонкие кабачки, болгарский перец разного цвета и маленькие луковицы. Кабачки нарезаем кружочками толщиной не более полусантиметра, перец очищаем от семян и режем тонкими полосками по диагонали плода, чтобы соломка получилась максимально длинной. Лук режем кольцами.
Помидоры бланшируем в кипятке, снимаем кожуру, вырезаем плодоножку и пюрируем блендером. В кастрюлю выливаем томатную массу, всыпаем сахар и соль, вливаем масло, доводим до кипения и держим на маленьком огне 20 минут. Затем добавляем сладкий перец, лук и кабачки, дожидаемся, пока смесь закипит, и держим на маленьком огне под крышкой еще 15 минут.
После этого кладем пропущенный через пресс чеснок и вливаем уксус, кипятим две минуты и убираем с огня. Наивкуснейшее лечо из болгарского перца с молодыми кабачками распределяют по стерилизованным банкам и закатывают.
Ранее мы поделились рецептом классического лечо с болгарским перцем.