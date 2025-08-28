Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке

Кабачки по-корейски — одна из тех заготовок, которая просто обязана быть в вашем погребе. Острые, пряные, хрустящие и очень ароматные, они идеально подходят в качестве закуски или дополнения к любому гарниру. А готовить их так просто, что справится даже новичок.

Для приготовления вам понадобится примерно 1,5 кг кабачков (лучше молодых), 300 г моркови, 1 головка чеснока. Для маринада возьмите 1 л питьевой воды, 150 мл подсолнечного масла, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахарного песка, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. черного молотого перца. Кабачки и морковь натрите, а чеснок пропустите через пресс. В отдельной емкости соедините все овощи.

Теперь займемся маринадом. В отдельную кастрюлю залейте воду, всыпьте сахар, соль, добавьте растительное масло, уксус и все специи. Дождитесь, когда смесь закипит, и сразу же снимите с огня. Горячим маринадом залейте овощи. Как следует перемешайте, чтобы все пропиталось. Оставьте массу настояться на пару часов прямо на кухне. Это очень важный шаг, так как овощи должны пустить сок и хорошо пропитаться маринадом.

После того как овощи настоялись, плотно уложите их в стерилизованные литровые банки, утрамбовывая ложкой. Оставшийся маринад разлейте по банкам. Накройте банки крышками и поставьте их в большую кастрюлю с водой для стерилизации. Доведите воду до кипения и стерилизуйте 15–20 минут. Затем банки нужно закатать, перевернуть вверх тормашками и укутать одеялом до полного остывания. Хранить такую закуску можно при комнатной температуре.

Совет: для пикантности в маринад можно добавить немного острого красного перца.

