Готовим лечо с огурцами: вкуснее и проще обычного!

Кто сказал, что лечо делают только из сладкого перца? Эта версия — настоящая находка! Хрустящие огурчики в ароматном томатном соусе исчезают с полок первыми. Попробуйте повторить наш рецепт.

Нарежьте 2 кг молодых плотных огурцов толстыми кружочками (1 см), 3 сладких перца — соломкой, 2 морковки — тонкими полукольцами. Луковицу (приблизительно 300 г) нарежьте кольцами. Пассеруйте морковь и лук на подсолнечном масле 5 минут, следом закиньте перец, тушите еще 5 минут.

Приготовьте соус: пропустите через мясорубку 1 кг помидоров, засыпьте туда 100 г сахарного песка, 2 ст. л. соли, 100 мл подсолнечного масла, 50 мл уксуса 9% и приправы (3 лаврушки, душистый перец, можно также добавить сушеные травы и паприку для пикантности). Доведите до кипения.

Залейте огурцы кипящим соусом, аккуратно перемешайте, сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните, укутайте до остывания.

Совет: для пикантности добавьте в банки по 2 дольки чеснока и веточке укропа.

