Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Лечо — одна из самых любимых заготовок на зиму в России. А такая закуска с морковью особенно вкусная. Яркое, ароматное, с легкой кислинкой, оно отлично сочетается с любым мясом или гарниром.

Для нашей заготовки потребуется 2 кг сладкого перца, 1,5 кг спелых мясистых помидоров, 300 г моркови, 300 г лука, подсолнечное масло, ложка уксуса 9%, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. соли. Перец избавьте от семян, нарежьте полосочками, лук — полукольцами, а морковь натрите. Томаты измельчите блендером в пюре. Если блендера нет, то просто избавьте от кожицы.

Налейте в кастрюлю или большую сковороду подсолнечное масло, разогрейте и пассеруйте лук, закиньте к нему морковку. Тушите где-то 5–7 минут. Добавьте томаты, посолите их и закиньте чуть-чуть сахара, чтобы помидоры не были кислыми. Тушите еще приблизительно 10 минут. Отправьте в смесь перец и уксус. Перемешайте и варите на медленном огне около получаса, пока перец не станет мягким, но не разваренным. Горячее лечо разложите по стерилизованным банкам и сразу же закатайте.

Совет: чтобы вкус был более насыщенным, можно добавить в лечо щепотку острого перца или несколько горошин душистого перца.

