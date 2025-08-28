День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 20:56

Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд

Своровавшему в Таиланде сыр россиянину на 99 лет запретили въезд в страну

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра на общую сумму около семи тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. 59-летний житель Владивостока, отдыхавший в стране с супругой, был задержан в супермаркете после того, как не оплатил несколько видов продукта. Среди украденного были голландский сыр, пармезан, «Конте фасованный», ломтики «Эмменталя», а также сыры «Кана Патано» и «Канетти Грано».

Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч бат (около 25 тысяч рублей), после чего его поместили в депортационную тюрьму. Сам нарушитель объяснил свой поступок желанием попробовать деликатесы, которые невозможно найти в России.

Ранее в Нижнем Новгороде группа подростков вскрыла ларек с мороженым и начала раскидывать лакомство прохожим, а затем принялась танцевать на крыше строения. На кадрах видно, что среди вандалов были как молодые парни, так и девушки, их разыскивала полиция.

Кроме того, россиянин в нижнем белье ворвался в ателье Череповца. Полицейские скрутили мужчину и доставили в отдел. По предварительной информации, гражданин находился под воздействием запрещенных веществ.

воры
Россия
Таиланд
сыры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.