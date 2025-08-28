Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд

Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра на общую сумму около семи тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. 59-летний житель Владивостока, отдыхавший в стране с супругой, был задержан в супермаркете после того, как не оплатил несколько видов продукта. Среди украденного были голландский сыр, пармезан, «Конте фасованный», ломтики «Эмменталя», а также сыры «Кана Патано» и «Канетти Грано».

Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч бат (около 25 тысяч рублей), после чего его поместили в депортационную тюрьму. Сам нарушитель объяснил свой поступок желанием попробовать деликатесы, которые невозможно найти в России.

