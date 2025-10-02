Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 08:44

Оборотни в погонах помогали банде из Шереметьево обчищать участников СВО

Полицейские покрывали банду таксистов, грабившую участников СВО в Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские, арестованные по делу о похищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, покрывали своих подельников, сообщил РИА Новости информированный источник. Собеседник агентства рассказал, что правоохранители подыскивали жертв, помогали таксистам разводить участников спецоперации на деньги, а затем «заминали» эти истории.

Исходя из имеющихся данных, сотрудники полиции «поставляли» участников СВО для таксистов, — уточнил источник.

По данному делу было арестовано почти 30 человек, среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. Члены банды похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

Деньги таксисты получали путем краж, вымогательства и мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В преступное сообщество входили и сотрудники линейного управления МВД России в воздушной гавани.

Ранее глава банды Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ. Однако знакомый с материалами следствия источник сообщил, что их отправка на фронт маловероятна из-за тяжести преступлений.

полиция
Шереметьево
банды
воры
таксисты
