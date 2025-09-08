Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:16

В России задержали группу квартирных воров-рецидивистов

Полиция задержала группу из трех квартирных воров в Нижнем Новогороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали с поличным трех рецидивистов, подозреваемых в серии квартирных краж, сообщило ГУ МВД по Нижегородской области. Преступная группа была обезврежена в результате совместных действий оперативных сотрудников и сил Росгвардии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личности всех участников преступной группы. За подозреваемыми было организовано непрерывное наблюдение, что позволило зафиксировать их противоправные действия.

В конце июля текущего года злоумышленники, арендовав автомобиль, приехали к дому с помеченными квартирами, где один из злоумышленников остался на улице, а двое зашли в подъезд, чтобы проверить «маячки». Вскрыв дверь с помощью подбора ключей, обвиняемые проникли в квартиру нижегородцев, где совершили хищение ценных вещей и понесли их в машину, — сказано в сообщении.

Преступники не смогли довести свой замысел до конца, поскольку были задержаны на месте сотрудниками 9 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Все трое задержанных оказались ранее судимыми жителями Богородского района и Нижнего Новгорода в возрасте от 31 до 46 лет.

Правоохранители доказали причастность группы к восьми эпизодам преступной деятельности в четырех районах города. При обыске по месту жительства подозреваемых была обнаружена и изъята часть краденого.

Отмечается, что одна из пострадавших квартир принадлежала семье военнослужащего, участвующего в СВО. Мужчина записал видеообращение, в котором лично выразил благодарность сотрудникам полиции за профессиональную работу. Все уголовные дела объединены в одно производство, а подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что почтальона из Красноярского края приговорили к шести месяцам исправительных работ условно за кражу 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы. Инцидент произошел в апреле, когда женщина должна была доставить деньги ветерану.

Россия
Нижний Новгород
полиция
воры
