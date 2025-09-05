Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:44

Почтальона осудили за кражу 80 тысяч рублей у труженицы тыла

Почтальона из Красноярского края осудили за кражу выплаты труженице тыла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почтальона из Красноярского края приговорили к шести месяцам исправительных работ условно за кражу 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Инцидент произошел в апреле, когда женщина должна была доставить деньги ветерану.

Почтальон подделала подписи в документах, а также ввела в заблуждение родственников пенсионерки. Через некоторое время дочь ветерана пошла в почтовое отделение, где было установлено, что обвиняемая оформила передачу средств еще месяц назад.

Ранее в центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на сумму более 21,4 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого задержали в одном из аэропортов столицы. Им оказался 25-летний уроженец Иркутска, временно проживавший в Москве и работающий в обменном пункте.

Красноярский край
кражи
преступления
ветераны
