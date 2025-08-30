У криптовалютчика украли 21,4 млн рублей в обменнике в центре Москвы

Криптовалюту на сумму свыше 21,4 млн рублей похитили у мужчины в центре Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, потерпевший обратился в полицию после происшествия в одном из обменных пунктов.

Предварительно, ущерб превысил 21,4 млн рублей, — отметил источник.

Подозреваемого в краже криптовалюты задержали в одном из аэропортов Москвы. Выяснилось, что 25-летний уроженец Иркутска временно жил в Москве и работал в пункте обмена криптовалюты на Пресненской набережной.

По версии следствия, молодой человек воспользовался служебным ноутбуком и перевел криптовалюту клиента на два собственных счета, после чего скрылся. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Ранее мошенники похитили у российского блокчейн-разработчика криптовалюту на сумму около $500 тысяч (39,1 млн рублей). Злоумышленники использовали зараженный пакет с открытым кодом под видом инструмента для работы с языком Solidity, который собирал данные с браузеров, почты и криптокошельков. Несмотря на удаление вредоносного ПО, пакет повторно опубликовали и раскрутили до двух миллионов установок при том, что оригинал имел лишь 61 тысячу.