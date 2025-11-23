Главу штаба «Хезболлы» ликвидировали

Начальник штаба вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболла» был ликвидирован после атаки израильского БПЛА на одно из зданий, расположенных на южной окраине ливанской столицы, передает телеканал Al Hadath. По данным издания, речь идет об Абу Али Табтабауи.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

Также стало известно, что беспилотник Израиля нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Уточнялось, что беспилотник повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

