23 ноября 2025 в 16:38

Главу штаба «Хезболлы» ликвидировали

Главу штаба «Хезболлы» ликвидировали при атаке израильского дрона на Бейрут

Бейрут, Ливан Бейрут, Ливан Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Начальник штаба вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболла» был ликвидирован после атаки израильского БПЛА на одно из зданий, расположенных на южной окраине ливанской столицы, передает телеканал Al Hadath. По данным издания, речь идет об Абу Али Табтабауи.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС Израиля нанес удар по автомобилю с участником шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. В результате атаки член вооруженной группировки погиб на месте, еще один человек был доставлен в больницу с ранениями.

Также стало известно, что беспилотник Израиля нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Уточнялось, что беспилотник повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

До этого Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу республики также оштрафовали на сумму €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в участии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.

