США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы помочь Украине возвести высокотехнологичную «стену безопасности» на линии соприкосновения, передает The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника. В издании пояснили, что постройка будет сооружена в случае мирного урегулирования.

Отмечается, что при возведении стены будут использоваться высокие технологии. Других подробностей проекта не приводилось.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

До этого спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он использовал метафору «в двух метрах».

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.