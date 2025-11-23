Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 15:59

США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения

WP: США и союзники помогут Украине возвести высокотехнологичную стену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы помочь Украине возвести высокотехнологичную «стену безопасности» на линии соприкосновения, передает The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника. В издании пояснили, что постройка будет сооружена в случае мирного урегулирования.

Отмечается, что при возведении стены будут использоваться высокие технологии. Других подробностей проекта не приводилось.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

До этого спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он использовал метафору «в двух метрах».

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

США
Украина
урегулирование
союзники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандал в Узбекистане, «отмена», арест, санкции: как живет Сергей Безруков
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.