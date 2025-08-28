День знаний — 2025
28 августа 2025 в 20:42

Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца

В Москве мать с двумя детьми осталась без жилья из-за долгов по ипотеке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве мать с двумя детьми осталась без жилья после того, как банк продал их ипотечную квартиру, сообщает Telegram-канал «Сапа». Семья не смогла продолжать выплаты из-за болезни отца, у которого в 2022 году диагностировали рак четвертой стадии.

Мы пытались признать сделку недействительной. Мы обращались в банк, хотели договориться и продолжать выплачивать долг, — рассказала женщина.

Как пишет канал, квартира была приобретена в ипотеку в 2015 году под 17,8% годовых. В счет долга супруги внесли 400 тысяч рублей материнского капитала. В 2022 году банк предоставил семье полугодовые кредитные каникулы, но позже отказался от реструктуризации.

Суд поддержал позицию кредитной организации, несмотря на доводы о том, что это единственное жилье семьи и в квартире прописаны несовершеннолетние дети. После решения суда женщина получила уведомление о продаже недвижимости и необходимости освободить помещение.

Теперь мать ищет возможность оформить социальное жилье или арендовать квартиру. Прописаться ей и детям пока негде, при этом младшему сыну необходимо оформить регистрацию для зачисления в специализированную школу.

Как отмечают юристы, реструктуризация долга — право банка, а не его обязанность. По мнению экспертов, семья может попробовать вернуть материнский капитал, если после реализации квартиры останется часть средств. В ином случае вопрос решается только через суд.

Ранее в Ненецком автономном округе вручили первый сертификат на чумовой капитал в размере 600 тысяч рублей. Его получила многодетная семья оленевода, которая потратила средства на приобретение строительных материалов для жилья.

