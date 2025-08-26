День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 21:23

В российском регионе семье с пятью детьми выдали чумовой капитал

В Ненецком автономном округе выдали первый сертификат на чумовой капитал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ненецком автономном округе вручили первый сертификат на чумовой капитал, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора НАО Ирина Гехт. Его получила семья Аллы Яковлевны Тайборей, у которой пять детей. Муж женщины занимается оленеводством.

Семья подала заявление на компенсационную выплату в 600 тысяч рублей, поскольку приобрела материалы для строительства — доски, рубероид, профнастил и прочее. Пожелала Алле Яковлевне счастья в новом доме. Ну а мы продолжим выдавать чумовой капитал труженикам тундры, — написала Гехт.

Она также порекомендовала молодым семьям оленеводов ознакомиться с условиями данной меры поддержки и при возможности воспользоваться ею.

Ранее Фонд пенсионного и социального страхования РФ разработал порядок выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью. На пособие могут претендовать усыновители, опекуны, попечители и приемные родители. Основанием служит смерть родителей, их недееспособность, лишение прав или отказ от обязанностей. Выплата назначается в течение пяти рабочих дней после подачи заявления и документов.

выплаты
пособия
маткапитал
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отключим в Эстонии связь»: у РФ готов ответ на запуск БПЛА из Прибалтики
Ткемали как в Грузии: секреты мастерства
Немецкие порты потребовали от властей €3 млрд на случай войны
Организаторы восхождения Наговицыной выразили соболезнования ее близким
В Польше рассказали, почему у Украины нет шансов вступить в ЕС
Огурцы «Прованс» с лавандой и яблочным сиропом
Безуглая двумя словами раскрыла ложь ВСУ о Запорожском
Уиткофф рассказал, когда может завершиться украинский конфликт
В российском регионе семье с пятью детьми выдали чумовой капитал
Что посмотреть в Пицунде: главные достопримечательности
Стало известно, какой цели намерены достигнуть Путин и Си Цзиньпин
Ребенок по неосторожности застрелил подростка
Бойня с наемниками, котел ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 26 августа
Появились первые кадры пожара в петербургской многоэтажке
Стало известно, что может положить начало развитию рака мозга
В МИД РФ высказались о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом
Стало известно, что предложили США Украине в качестве гарантий безопасности
В Петербурге погиб один человек в результате мощного взрыва
Женщина травит соседей зловонием и отправляет их «на Украину»
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с фривольным рисунком Трампа
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.