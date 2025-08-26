В российском регионе семье с пятью детьми выдали чумовой капитал В Ненецком автономном округе выдали первый сертификат на чумовой капитал

В Ненецком автономном округе вручили первый сертификат на чумовой капитал, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора НАО Ирина Гехт. Его получила семья Аллы Яковлевны Тайборей, у которой пять детей. Муж женщины занимается оленеводством.

Семья подала заявление на компенсационную выплату в 600 тысяч рублей, поскольку приобрела материалы для строительства — доски, рубероид, профнастил и прочее. Пожелала Алле Яковлевне счастья в новом доме. Ну а мы продолжим выдавать чумовой капитал труженикам тундры, — написала Гехт.

Она также порекомендовала молодым семьям оленеводов ознакомиться с условиями данной меры поддержки и при возможности воспользоваться ею.

