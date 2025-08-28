Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп выступит с трибуны Генассамблеи ООН 23 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга. По ее словам, за день до этого глава государства прибудет в Нью-Йорк.

Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября, — сказала Ливитт.

Ранее замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю ее историю. Он подчеркнул, что благодаря усилиям администрации Вашингтона США сегодня выступают ключевым посредником в международных конфликтах.