День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 20:30

Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН

Ливитт: Трамп выступит на Генассамблее ООН 23 сентября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступит с трибуны Генассамблеи ООН 23 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга. По ее словам, за день до этого глава государства прибудет в Нью-Йорк.

Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября, — сказала Ливитт.

Ранее замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю ее историю. Он подчеркнул, что благодаря усилиям администрации Вашингтона США сегодня выступают ключевым посредником в международных конфликтах.

США
Дональд Трамп
Генассамблея ООН
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина перед поездкой в Пекин
На авиашоу в Польше произошла трагедия
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.