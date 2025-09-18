Празднование Дня города в Москве
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!

«Плохой» и «хороший» сахар «Плохой» и «хороший» сахар Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сентябрь — лучшее время для винограда! Именно в этот месяц ягоды достигают пика спелости, накапливая максимум витаминов и антиоксидантов. Почему же стоит есть виноград именно сейчас?

Осенний виноград особенно полезен: он содержит ресвератрол, который укрепляет сосуды, и витамин К, важный для здоровья костей. Кроме того, в сентябре его ягоды приобретают сладость и насыщенный вкус, что делает их прекрасным ингредиентом для легких десертов.

  • Совет! Попробуйте приготовить яркий фруктовый салат с виноградом — добавьте к нему яблоки, груши и немного орехов. Такой салат не только порадует вкусом, но и зарядит энергией на весь день.

Не упустите сезонную возможность укрепить иммунитет и порадовать близких полезным угощением! А фруктовый салат с виноградом станет вашим любимым осенним блюдом.

Ранее мы поделились рецептом простого заливного пирога за час.

виноград
фрукты
сентябрь
еда
рецепты
правильное питание
диеты
