Маринуем виноградные листья без уксуса: для долмы и других вкусностей

Соберите молодые светло-зеленые листья без повреждений, промойте и бланшируйте партиями в кипящей воде 2-3 секунды. Для маринада на 1 л воды: 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты (уксус не использовать — он сделает листья жесткими). Плотно уложите листья стопками по 10–15 штук, скрутите в рулоны и вертикально разместите в стерильных банках. Залейте горячим маринадом, добавьте по 2 зубчика чеснока и зонтик укропа на банку для аромата. Закатайте крышками, укутайте до остывания.

Храните в темноте 1-2 месяца перед использованием — за это время листья пропитаются и станут нежными. Такая заготовка экономит время: зимой останется только промыть листья от рассола и начинить фаршем.

