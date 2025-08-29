Черничный компот — мощный удар по простудам! Нужны только ягоды и сахар

Ароматный черничный компот — это освежающий напиток с насыщенным ягодным вкусом, где сладость идеально сбалансирована легкой кислинкой. Для его приготовления нужны только ягоды и сахар, не считая воды.

Рецепт: возьмите 300 г свежей или замороженной черники, 2 л воды и 150 г сахара (можно меньше). Ягоды тщательно промойте, залейте холодной водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Варите ровно 3 минуты после закипания — так сохранятся все витамины. Дайте настояться под крышкой 1–2 часа.

Подавайте охлажденным, при желании можно закатать в банки — это не только вкусно, но и невероятно полезно! Напиток дарит организму целый кладезь полезных веществ: антоцианы для зрения, витамин С для иммунитета и антиоксиданты для молодости. Такой компот — мощный удар по простудам! Однако помните, что при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

