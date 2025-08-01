Обалденный компот из арбузных корок: рецепт на 3-литровую банку

Компот из арбузных корок — это освежающий напиток с нежным сладким вкусом и легкой медовой ноткой, который напомнит о лете в холодные дни.

Для приготовления в трехлитровую банку положите 500 г арбузных корок, очищенных от зеленой кожицы и нарезанных кубиками, добавьте 200 г сахара и 1 ч. л. лимонной кислоты. Залейте кипятком до плечиков банки, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте в банку. Сразу закатайте стерильной крышкой, переверните и укутайте до полного остывания.

Для более насыщенного вкуса можно добавить пару веточек мяты или дольку лимона. Храните в прохладном месте — через месяц у вас получится обалденный напиток — арбузный компот приобретет идеальный баланс сладости и свежести.

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