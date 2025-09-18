Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории

Шлагбаум на придомовой территории можно установить только на границе или с небольшим смещением внутрь двора, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что участок должен быть общей долевой собственностью всех владельцев квартир.

Ключевым условием является определение статуса земельного участка. Шлагбаум можно установить непосредственно на границе или с небольшим смещением внутрь двора, но только при условии, что эта территория является общей долевой собственностью всех владельцев квартир и прошла кадастровый учет, — пояснил Чаплин.

Он подчеркнул, что решение считается принятым только в случае поддержки не менее двух третей от общего числа голосов владельцев помещений. По его словам, это требование закреплено в Жилищном кодексе России и должно строго соблюдаться. Как отметил депутат, на собрании необходимо утвердить не только саму установку шлагбаума, но и выбрать ответственных лиц, определить порядок финансирования и эксплуатации объекта.

После принятия решения жильцами требуется обязательное согласование с местной администрацией, а в большинстве регионов — также с ГАИ и МЧС. Проект должен гарантировать беспрепятственный проезд спецтехники, соответствовать противопожарным нормам и не нарушать правила дорожного движения, — подытожил Чаплин.

Ранее автоюрист Вадим Рождественский заявил, что водителям, оставляющим автомобиль в не предназначенном для парковки месте во дворе дома, грозит штраф. При этом он отметил, что граждане могут обжаловать такое постановление, однако для этого им необходимо собрать соответствующие доказательства.