Российские банки оказались в предкризисной ситуации Российские банки заявили о предкризисной ситуации из-за норм по борьбе со спамом

Новые нормы по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, вступившие в силу 1 сентября, создали предкризисную ситуацию на российском финансовом рынке, говорится в письме НСФР, адресованном главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру России Михаилу Мишустину. Согласно документу, передает РБК, под блокировку подпало около трети всех телефонных звонков клиентам.

На финансовом рынке сложилась фактически предкризисная ситуация, связанная с угрозой практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций всех видов, — сказано в письме.

НСФР отмечает, что сложности с коммуникацией испытывают кредитные, микрофинансовые, страховые и коллекторские организации. Ситуация также привела к резкому росту затрат финансовых учреждений на услуги связи. В письме обращают внимание регуляторов на необходимость срочного решения проблемы, которая угрожает стабильной работе всего финансового сектора.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин России не рассматривает введение разового налога на сверхприбыль банков. Так он ответил на вопрос о предложении депутатов ГД ввести налог в 10% на сверхприбыль банков.