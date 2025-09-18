Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:39

Российские банки оказались в предкризисной ситуации

Российские банки заявили о предкризисной ситуации из-за норм по борьбе со спамом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новые нормы по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, вступившие в силу 1 сентября, создали предкризисную ситуацию на российском финансовом рынке, говорится в письме НСФР, адресованном главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру России Михаилу Мишустину. Согласно документу, передает РБК, под блокировку подпало около трети всех телефонных звонков клиентам.

На финансовом рынке сложилась фактически предкризисная ситуация, связанная с угрозой практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций всех видов, — сказано в письме.

НСФР отмечает, что сложности с коммуникацией испытывают кредитные, микрофинансовые, страховые и коллекторские организации. Ситуация также привела к резкому росту затрат финансовых учреждений на услуги связи. В письме обращают внимание регуляторов на необходимость срочного решения проблемы, которая угрожает стабильной работе всего финансового сектора.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин России не рассматривает введение разового налога на сверхприбыль банков. Так он ответил на вопрос о предложении депутатов ГД ввести налог в 10% на сверхприбыль банков.

Россия
экономика
письма
банки
звонки
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.