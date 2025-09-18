Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:46

В ГД считают, что Родченков может вернуться в Россию

Информатор WADA Родченков может изменить внешность и вернуться в Россию

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков может вернуться в Россию, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что после изменения внешности его никто не узнает.

Он еще теперь с этим гражданством приедет в Россию, и мы не будем знать, как он выглядит. Ему же там по программе защиты свидетелей сделали пластические операции. Идентифицировать не сможем: наверняка точных биометрических данных не было. С новым паспортом, новым именем. И ожидать от него можно все что угодно, — заявила Журова.

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Недавно Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Согласно базе ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В сентябре 2017 года его заочно арестовали.

