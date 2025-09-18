Итальянский рэпер в своей песне сравнил вторую ракетку мира с Гитлером

Итальянский рэпер Fedez спровоцировал скандал, сравнив вторую ракетку мира Янника Синнера с Адольфом Гитлером в новом треке, сообщило издание Corriere dello Sport. В тексте песни утверждается, что у итальянцев появился «новый кумир», который является «чистокровным итальянцем с акцентом» немецкого политика.

У итальянца появился новый кумир, его зовут Янник Синнер. Чистокровный итальянец с акцентом Адольфа Гитлера, — говорится в тексте трека.

В интервью музыкант попытался объяснить спорную строчку из песни, однако не принес извинений теннисисту. По его словам, он не знает спортсмена и тот ему безразличен.

