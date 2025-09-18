Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:34

Итальянский рэпер в своей песне сравнил вторую ракетку мира с Гитлером

Рэпер Fedez сравнил теннисиста Янника Синнера с Гитлером в новом треке

Янник Синнер Янник Синнер Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Итальянский рэпер Fedez спровоцировал скандал, сравнив вторую ракетку мира Янника Синнера с Адольфом Гитлером в новом треке, сообщило издание Corriere dello Sport. В тексте песни утверждается, что у итальянцев появился «новый кумир», который является «чистокровным итальянцем с акцентом» немецкого политика.

У итальянца появился новый кумир, его зовут Янник Синнер. Чистокровный итальянец с акцентом Адольфа Гитлера, — говорится в тексте трека.

В интервью музыкант попытался объяснить спорную строчку из песни, однако не принес извинений теннисисту. По его словам, он не знает спортсмена и тот ему безразличен.

Ранее представители английской футбольной ассоциации выступили с инициативой переименовать престижную вратарскую награду, носящую имя советского спортсмена Льва Яшина. Согласно информации, британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии.

Адольф Гитлер
Янник Синнер
рэперы
скандалы
песни
